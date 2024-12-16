Gökçek, yoksulun parasıyla savaş oyunu ve robot almış!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in belediyenin sosyal yardımlar için ayrılan kaynaklarını Ankapark’a “robot ve şiddet içerikli oyunlar” almak için kullandığı ortaya çıktı. Güncel değeri 332 milyon liraya denk gelen ihale sonucunda Gökçek, Ankapark’a 381 oyuncak ve malzeme aldı. Oyuncakların 30’undan fazlası “Transformers” filminden esinlenerek yapılan robotlardan oluştu. Kalanında ise “Savaş Adası, Deniz Savaşı” gibi şiddet içerikli oyunlar yer aldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABB Meclisi’ne bu ay verilen bir önergede “Geçmiş dönemde ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ankapark için “Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı İçin Oyuncak ve Diğer Malzemelerin Alımı” işiyle ihaleye çıkmış mıdır, ihaleye çıkılmışsa, vatandaşa sosyal yardım için kullanılması gereken bütçe ile Ankapark’a neler alınmıştır, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait bütçenin ne kadarı, hangi yıl Ankapark’a harcanmıştır, güncel rakamı/ değeri nedir” soruları yöneltildi. Cumhuriyet, önergenin perde arkasına ulaştı.





332 MİLYON TL

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü”, 2013’te “Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı İçin Oyuncak ve Diğer Malzemelerin Alımı” işiyle ihaleye çıktı. İhale sonucunda bir firmayla 17 milyon 657 bin 546 liraya anlaşıldı. Tutarın yüzde 30’u yani 5 milyon 297 bin 263 lirası firmaya iş yapılmadan önce avans verildi. Söz konusu rakamlar, güncel döviz kurlarıyla hesaplandığında günümüzde yaklaşık 332 milyon liraya denk geliyor. Avans ödenen rakam ise 99 milyon 500 bin lira. O dönem sosyal yardım bekleyen insanlara hizmet vermek yerine, ihale ile 381 oyuncak ve malzeme alını. Oyuncakların içerisinde 30’dan fazla “Transformers” filminden esinlenerek yapılan robot yer aldı. Diğer kalem ve malzemelerin arasında ise şiddet içerikli “Savaş Adası”, “Deniz Savaşı”, “Sokak Dövüşü Oyun Makinesi”, “Peak Fighter (Zirve Savaşçısı)” gibi oyuncaklar bulunuyor.





BİR HİÇ UĞRUNA HARCANAN PARALAR

Ankapark, tamamen metal yığınına dönmüş olarak karşımıza çıkmış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu alanın değerlendirileceğine dair yurttaşlara söz vermişti. Oyuncakların eskidiği, çürüdüğü göze çarpan Ankapark’ta alınan robot ve heykeller de hiçbir işe yaramadı. ABB, “Ankapark’ın geleceğine birlikte karar veriyoruz” başlığıyla anket yapmıştı. 58 bin 584 Ankaralının yanıtladığı anketin sonucunda 20 bin 547 oyla Ankapark’ın yeşil alan olmasına karar verilmişti. Yavaş, geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ankapark’ın 2025’in bahar aylarında “rekreasyon alanı” olarak yurttaşların kullanımına açılacağını açıklamıştı.