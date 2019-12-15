Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'e 'ahlaksız, çirkef, yalancı, altı kirli' demek 'kamusal yarar'a katkı /15 Aralık 2019 16:26

Gökçek'e 'ahlaksız, çirkef, yalancı, altı kirli' demek 'kamusal yarar'a katkı

Melih Gökçek kendisine, 'Altı kirli, ahlaksız, çirkef ve üç harfli' dediği gerekçesiyle Bülent Arınç'a açtığı tazminat davasını kaybetti.

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Bülent Arınç'ın 2017 yılında sosyal medya üzerinden Melih Gökçek'e yönelik yaptığı paylaşımlarda, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" sözlerinin ardından Arınç'a dava açan Gökçek'e, Ankara İstinaf Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

Söz konusu ifadeler nedeniyle kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle açılan 50 bin TL'lik tazminat davası için mahkeme tazminat talebinin reddine karar verdi.

O dönem Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olduğuna atıfta bulunan ve Gökçek'in "şok edici eleştirilere açık olması" gerektiğini belirten mahkemenin oy birliği ile alınan kararın gerekçesi şöyle: 

"Davacının Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatı nedeniyle normal koşullardan daha ağır hatta şok edici eleştirilere açık olması gerektiği, dava konusu paylaşımlarda davacının kişilik haklarının hedef alınmadığı, tartışılmasında kamusal yarar bulunan konuların ifade edildiği, tarafların siyasi kimlikleri düşünüldüğünde, ifadelerin sert de olsa eleştiri sınırları içinde kaldığı, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması koşulları bulunmadığı kanaatine varıldığından ilk derece mahkemesinde davanın reddine bir isabetsizlik görülmediğinden davacının istinaf başvurusunun esastan reddine oy birliği ile karar verildi."
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