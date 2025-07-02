Gökçek'e şok: Davayı kaybetti, evini boşaltacak!

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dikmen'deki lüks "lojman davasını" kaybettiğini duyurdu.





Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etmişti.





Gökçek, bugün yaptığı açıklamayla "lojman davasını" kaybettiğini duyurdu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yargıtay'ın, belediyeden satın aldığını açıkladığı lüks lojmanla ilgili olarak, "satış yazısında kendi imzası var" kararı verdiğini duyuran Gökçek, evi boşaltacağını bildirdi.





Gökçek'in açıklaması şu şekilde:





"Bugün, Mustafa Tuna döneminde satın aldığım bu evimle ilgili görülen davada Yargıtay süreci tamamlandı ve davayı kaybettim. Gerekçe olarak, 2017 yılında satışla ilgili belediye meclisine sevk edilen yazının altında benim de imzamın bulunması gösterildi.





Oysa satış kararı, o dönemki Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından alınmıştı. Ben ise ilgili gayrimenkulü, o günkü rayiç bedelin yaklaşık yüzde 10 üzerinde, tamamen yasal çerçevede satın almıştım.





Şimdi belediye, bu satış bedelini tarafıma iade edecek ve ben yaşadığım evden çıkacağım."