Gökçek'in 450 milyonluk batığı

Melih Gökçek'in "Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği Ankapark'a ilgi olmadı.20 Mart 2019’daki açılışından altı ay sonra sıkıntılar yaşamaya başlayan Ankapark'ta bilet ücretleri düşürülmüştü. Ancak buna rağmen parka ilgi olmadı.





Parkı yıllık 26 milyon 400 bin liraya ve 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine maaş ödeyemez hale geldi. Gişelerin kapatıldığı Ankapark’ın girişine de bariyerler çekildi. 100'ü aşkın personel işten ayrıldı. Ankapark’ta bir bekçi dışında kimse kalmadı.





Parkın açılışında dev “roller coaster” bozulmuş, insanlar metrelerce yüksekten yürüyerek tahliye edilebilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir süre önce yaptığı açıklamada “Ankapark 750 milyon dolara mal oldu, batıyor” demişti.





Melih Gökçek de sosyal medya hesabında Ankapark ile ilgili itirafta bulunmuştuGökçek, projenin 1 milyar 450 milyon TL'ye gerçekleştirildiğini duyurmuş ve “Başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?” sorusuna “Parkın parası halkın cebinden çıktı” yanıtını vermişti.