Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in 801 milyon dolarlık iflası /25 Mart 2022 12:45

Gökçek'in 801 milyon dolarlık iflası

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark iflas etti.

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Ankara 21. İcra Dairesi, Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflas ettiğini ilan etti. Konuya ilişkin Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tesise yönelik alınan iflas kararı da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, işletmeci firmadan alacaklarını temin etmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de iflas masasında yer alacağı öğrenildi. Çürümeye terk edilen ve koca bir demir yığınına dönüşe tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri için yargı kararı ise 15 Haziran 2022 tarihinde alınacak.

İflası resmen duyurulan Ankapark’a yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce duyurulan bazı mali kalemler ise şöyle:

"Ankapark'ın sadece giriş kapısı için 14 milyon 548 bin dolar harcandı. Ankapark'taki hiç kullanılmayan teleferik için 50 milyon 438 bin dolar, plastik çiçek ve ağaçlara 1,8 milyon dolar, canlı bitkiler için 16 milyon 201 bin dolar ödendi. Ankapark’taki hızlı botlar ve jetski gondol eğlence modeli için 33 milyon 286 bin dolar, uçan ada için 8 milyon 194 bin dolar, hız treni için 12 milyon 475 bin dolar, müzikli fıskiye ve aydınlatmalar için 14 milyon 822 bin dolar, Nuh'un gemisi ve hayvan figürleri için 698 bin 253 dolar, otorobot gösteri binası için 6 milyon 166 bin dolar, hareketli timsah için 15 bin 954 dolar, 6 formula 1 simülatörü için 90 bin 644 dolar, dijital oyun çadırının iç dekorasyonu için 9 milyon 892 bin dolar, kedi temalı havuz için 697 bin 591 dolar, Roller Coaster-Küçük Türkiye oyuncağı için 14 milyon 545 bin dolar ve Ankapark'ın ulusal televizyonlarda tanıtım filminin yayınlatılması için 3 milyon 152 bin dolar harcandı. Ankapark'taki dinozor ve kamuflaj malzemeleri içinse 4 milyon 744 bin dolar ödendi. Parkın gümrük, harç ve vergi gideri toplamı 1 milyon 121 bin TL'yi aştı."
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