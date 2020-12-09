Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in enkazına sahip mi çıkalım? /09 Aralık 2020 12:24

Gökçek'in enkazına sahip mi çıkalım?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in "en büyük projem" dediği ancak 111 milyon lira zarara neden olduğu açıklanan Ankapark ile ilgili ilginç bir çıkış geldi.

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ABB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 111 milyon lira zarara neden olduğu belirtilen ‘batık proje’ Ankapark için “Milli servet” dedi ve ‘sahip çıkılması’ gerektiğini belirtti.

Gökçek'in ‘Avrupa’nın en büyük temaparkı olacağını’ öne sürdüğü Ankapark’ın inşaatı 2013 yılında başlamış, daha sonra maliyetinden dolayı çalışmalar sürdürülemez hale gelmişti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’sa geçen günkü bütçe görüşmeleri sırasında ‘asrın yolsuzluğu’ olarak nitelendirdiği projenin 111 milyon lira zarara yol açtığını ve bunun her geçen gün arttığını dile getirmişti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e açıklama yapan Köse ise “Ankapark milli bir servet. Yatırım yapılmış. Yapılması gereken, emanete sahip çıkılmasıdır. Büyükşehir belediyesinin burayı işletebileceğini ve vizyon katacak hale dönüştürebileceğini düşünüyoruz. Ankapark’ı hayalet parka dönüştürmeyelim, burayı ayağa kaldıralım” dedi. 

2018 yılında 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu’na devredilen projede şirketler işçilere maaşlarını ödeyemez hale gelmiş, çalışmalar tamamen durmuştu.

Yavaş harekete geçmek için projenin belediyeye devrini beklediğini belirtmişti.
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