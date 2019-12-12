Gökçek'in evindeki masözün maaşı da belediyeden ödenmiş

Birgün Gazetesi'nden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde ABB iştiraki Anket A.Ş. üzerinden işe alınan Moldova uyruklu Ana A’nın şirkette değil başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Ana A.’nın sözlü olarak görevlendirildiği başkanlık konutunda, “Manuel terapist" olarak çalıştığı öğrenildi.





Tayyip Erdoğan ile 23 Ekim 2017 tarihinde yaptığı görüşmenin ardından 23 yıldır yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek döneminde, belediye kaynaklarından yapıldığı belirlenen usulsüz harcamalardan bir yenisi daha ortaya çıktı. Gökçek’in, dini-milli bayramlar ile özel gün kutlamaları ve çeşitli organizasyonları gerçekleştirmekle görevli Anket A.Ş. bünyesinde SGK ile işe girişi yapılan yabancı uyruklu bir çalışanı, kendi konutunda çalıştırdığı ortaya çıktı.





BAŞKANLIK KONUTUNA MASÖZ





Moldova uyruklu Ana A. isimli personel, 13 Ağustos 2012’de Anket A.Ş. kadrosuna alındı. ABB müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, kadın personelin şirket bünyesinde çalışmadığı anlaşıldı. “Manuel Terapist” olarak iş başvurusunda bulunan Ana A. sözlü talimatla altı yıl boyunca başkanlık konutunda çalıştırıldı.





Ana A, Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna göreve başlamadan bir ay önce başkanlık konutundan ayrıldı. BirGün’ün ulaştığı tutanağa göre Ana A., Tuna’nın göreve geldiği 6 Kasım 2017 tarihinden tam bir ay önce, Eylül 2017’de, görevlendirildiği başkanlık konutundan ayrılarak Anket A.Ş.’de fiili olarak göreve başladı.





AYLIK 3.8 BİN TL MAAŞ







13 Eylül 2012’de işe girdiği Anket A.Ş.’den 15 Şubat 2018'de iş akdi feshedilene kadar yalnızca altı ay boyunca fiili olarak çalışan Ana A.’nın net maaşının da 3 bin 813 TL olduğu bildirildi. Kadına, arabuluculuk yöntemi ile 35 bin TL de tazminat ödendiği öğrenildi.





MANUEL TERAPİ NEDİR?





Manuel terapi, eklem rahatsızlıkları olan kişilerin tedavisi için başvurulan yöntemlerden biridir. Çeşitli fizik tedavi teknikleri içeren tedavi kapsamında, masaj da dahil olmak üzere yumuşak doku ve kaslara basınç yaparak uygulanır.