Gökçek'in kanalında skandal!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV’de “Uyan Türkiyem” isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya, Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’a ve Tele 1’de “Gün Başlıyor” programını sunan Can Ataklı’ya Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza verileceğini iddia etti.





KURULDAN ÖNCE KARARI AÇIKLADI





Sarıkaya, “RTÜK’ten, çok sağlam bir kaynağımdan aldığım bilgisi sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.





Akabinde Fatih Portakal’ın, Libya’ya giden Türk askerleri ile ilgili yorumu sebebiyle Fox TV’ye ağır bir para cezası geleceğini söyledi.





AKP'ye yakın Beyaz TV'nin sunucusu Tahir Sarıkaya'nın henüz toplanmamış kurulda hangi televizyon kanalı hakkında nasıl bir karar alınacağını açıklaması "manidar" bulundu.





CAN ATAKLI'NIN PROGRAMINA KAPATMA CEZASI





Sarıkaya'ya göre, RTÜK, Ataklı’ya da 5 program kapatma cezası verecek. Ataklı’nın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı bir yorum sebebiyle ceza alacağı iddia ediliyor.