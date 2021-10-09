Gökçekler, İpek Ailesi’nin otelinden önce Alaattin Kaya’nın binasına çökmüşler

Görevinden el çektirilen AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV’nin Gülen Hareketi’ne yakın olduğu gerekçesiyle hapse atılan iş insanı Alaattin Kaya’dan el koydukları binada yayın yaptığı ileri sürüldü.





ALAATTİN KAYA’NIN BİNASINDAN YAYIN YAPIYORLAR

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz hafta hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında savcılığa ifade verdi. Hakkında çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddiası bulunan Gökçek ailesi ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV’nin, Gülen Hareketi’ne yakınlığı gerekçesiyle hapse atılan iş insanı Alaattin Kaya’nın şirketinden usulsüz şekilde başka bir firmaya devredilen binada yayın yaptığını iddia etti.





YENİ KURULAN FİRMAYA SERMAYE OLARAK ALINMIŞ

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, iddiasını belgeler üzerinden açıklayan Emir, “Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi de olan Alaattin Kaya’nın İmaj Dış Ticaret AŞ adlı bir şirketi var. Bu şirketin de bir arsası var. Bu arsaya bir bina yapılıyor. Binadaki bağımsız bölgeler, Alaattin Kaya’nın eşi, gelini ve iki oğluna veriliyor. İmaj Dış Ticaret AŞ 2006’da bölünüyor. İçinden Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ çıkıyor. Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ bu yeni yapılan binadan iki daireyi sermaye olarak alıyor” dedi.





GÖKÇEK SORUŞTURMANIN ÖNÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Gökçek’in soruşturmasında bu bilginin de kullanılması gerektiğini vurgulayan Emir, “Melih Gökçek şu anda kimi yerlere mesaj vererek ve Ankara’daki belirli siyasi düğmelere dokunarak bu soruşturmanın önünü almaya çalışıyor. Operasyonu kendisi lehine durdurma çabasında” dedi.





İPEK AİLESİ’NİN OTELİNE ÇÖKTÜKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İpek Ailesi’ne ait Marmaris’teki 7 yıldızlı Angel’s Peninsula Oteli’ne Melih Gökçek’in çöküp çökmediğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sormuş, Otelin sahibi Akın İpek ve oğlu Muhammet Ali İpek otele Gökçeklerin çöktüğünü doğrulamıştı.