Gökçekler, İpek ailesinin 7 yıldızlı oteline nasıl çöktü?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşa ettiği lüks otellere çökülmesi konusunda CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ilk çökülen otel olan İpek Ailesi’ne ait 7 yıldızlı Angel’s Peninsula Oteli’ni gündeme taşıdı. Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a otelin işletmecisi görünen şirketle Melih Gökçek’in ilişkisini sordu.







BELEDİYEDEN 3.8 MİLYAR LİRA İHALE ALDI





2015 yılında Koza-İpek Grubu ile birlikte gruba ait Marmaris’teki 7 yıldızlı Angel’s Peninsula Oteli’ne de el konuldu. TMSF tarafından kayyum atandıktan sonra otelin ismi “Angel’s Marmaris Hotel” olarak değiştirilirken, oteli işleten Tuğra Makine ve Jeoloji firması Gökçeklerle olan ilişkisi nedeniyle gündeme geldi.





CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, firmanın sahibi Durali Akpınar’a ait Söğüt firmasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde belediyeden toplam 3.8 Milyar TL tutarında ihale aldığını hatırlatarak, Akpınar ile Gökçekler arasındaki ilişkiyi Saray’a sordu.





OTELİN SAHİBİNİN GÖKÇEKLER OLDUĞU DOĞRU MU?





“Angel’s Marmaris Hotel”in asıl sahibinin Melih Gökçek olduğunun Marmaris’te yoğun bir şekilde konuşulduğu şeklinde kamuoyuna yansıyan haberleri hatırlatan Bekaroğlu, Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Oteli satan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun /TMSF) 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı ile ilişkilendirildiğini belirten Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan otelin asıl sahibinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek olduğu iddiasının doğru olup olmadığının açıklanmasını istedi.





MEĞER “BİZİM OLUR İNŞALLAH” DİYORLARMIŞ





İddiaya ilişkin ilk tepki işadamı Akın İpek’in oğlu Muhammet Ali İpek’ten geldi. Muhammed Ali İpek, “Angel’s Peninsula Otele ailece misafir olarak geldiklerinde, otelin her köşesinde fısır fısır konuşurlardı. Biz de hayırla dua ediyorlar, maşallah diyorlar, Allah sahibine bağışlasın falan diyorlar sanırdık. Meğer ‘bizim olur inşallah’ diye dua ediyorlarmış” ifadelerini kullandı.









HER AN HAKİKATİN ORTAYA ÇIKMA KORKUSU İLE YAŞAMAK





CHP’li Mehmet Bekaroğlu’nun iddiasına, otelin asıl sahibi Akın İpek cevap verdi. Gökçek ailesine isim vermeden sert ifadeler kullanan Akın İpek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Ne kadar ağır bir yük, arkadaş… Kendi taşıdığım yükten bahsetmiyorum; evine misafirliğe gittiği evi soyup, ‘Anne’ dediği yaşlı bir kadının bileziklerini de çalmak için; bileğini kesen şerefsiz bir aile olarak yaşamak… Her an, hakikatin ortaya çıkma korkusu ile yaşamak. Bu şerefsizlere şu an dokunulamamasının bir sebebi; yargı içinde, doğrudan veya dolaylı, bundan rüşvet almış ‘yol arkadaşları’ olduğundan… Kirli ortaklık, sizin anlayacağınız. Konuşmuyorum, çünkü, bunun yargı içinde rüşvet verdiği ortakları örtbas ederler… Konuşmaya başladığımda; Verecek cevapları olmayacak; Orası garanti…" dedi





BEDAVAYA YAKIN PARAYA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ







İpek ayrıca otel işletmesiyle ilgili daha önce kendilerine savcılıkça yapılan teklifi de anlatarak ne oldu da bu tekliften vazgeçildi? diye sordu:





"Öncelikle; Sn. Mehmet Bekaroglu’nu tanımıyorum, hayatımda hiç görmedim, konuşmadım. Bu tosun Osman, benim adımı çok rahat ‘fitocu’ diye anıyor. Her konuşanı da çamur atarak susturmaya çalışıyor, o günler geçti… TMSF’ye esas soru şu; 2015 yılında, kayyım atandıktan sonra, geçici olduğu söylenen o süre zarfında; Uluslararası River Rock otel işletmecisinden 6.5 Milyon Euro yıllık kira, artı tüm masraflar teklifine, savcının talebi ile evet demiştim. Ne oldu? Bu kiraya verildiği iddia edilen şirketin özelliği, vasfı, tecrübesi ne ki; 7 yıldızlı bir otelin işletmesi verildi. Satılsa idi; hiç olmaz ise ceplerinden para çıkardı. Bedavaya yakın paraya peşkeş çekilmiş, ceplerinden para da çıkmamış utanmazların… TMSF, söylediğim teklif mektubunu bulabilir. Buna göre; İşletme bedeli farkını (6 yılda, yaklaşık 40 Milyon Euro) şu andaki sözde işletmeciden istemesi gerekir. O kira anlaşmasındaki tüm yetkililer hakkında da, suç duyurusunda bulunması gerekir. En azından yapması gereken bu…”