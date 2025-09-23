Gökçek'ten al operasyon haberini; Bir hafta önceden yapılacak operasyonu haber verdi

Mansur Yavaş, geceyarısı yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek Melih Gökçek’in operasyondan haberinin olduğunu savunmuştu.









Melih Gökçek’in son paylaşımı şöyle: “Ey Mansur Yavaş, yalanla bu işi nereye kadar kapatacaksın? Ben milyarlık vurgun dedim. Milyonluk demedim. Önümüzdeki hafta milyarlık vurgun açıklanınca ne yapacaksın? Benim operasyondan haberim yoktu. Sen “Melih’in kastettiği bu operasyondur” demişsin. Sana bir teklifim var: Senin dediğin doğruysa ben şerefsizliği kabul ediyorum. Ama önümüzdeki hafta milyarlık vurgun açıklandığında sen şerefsiz olduğunu kabul eder misin? Kabul mü?”