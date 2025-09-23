Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten al operasyon haberini; Bir hafta önceden yapılacak operasyonu haber verdi /23 Eylül 2025 17:08

Gökçek'ten al operasyon haberini; Bir hafta önceden yapılacak operasyonu haber verdi

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, gece yarısı yaptığı paylaşımın bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyonla ilgili olmadığını söyledi. Gökçek, son açıklamasıyla, gelecek hafta yapılacak ‘milyarlık vurgun’ operasyonun haberini de 1 hafta öncesinde vermiş oldu.

SHABER3.COM

Melih Gökçek’in son paylaşımı şöyle: “Ey Mansur Yavaş, yalanla bu işi nereye kadar kapatacaksın? Ben milyarlık vurgun dedim. Milyonluk demedim. Önümüzdeki hafta milyarlık vurgun açıklanınca ne yapacaksın? Benim operasyondan haberim yoktu. Sen “Melih’in kastettiği bu operasyondur” demişsin. Sana bir teklifim var: Senin dediğin doğruysa ben şerefsizliği kabul ediyorum. Ama önümüzdeki hafta milyarlık vurgun açıklandığında sen şerefsiz olduğunu kabul eder misin? Kabul mü?”

Mansur Yavaş, geceyarısı yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek Melih Gökçek’in operasyondan haberinin olduğunu savunmuştu.


