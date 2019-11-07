Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten skandal tweetler /07 Kasım 2019 19:19

Gökçek'ten skandal tweetler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken down sendromlu çocuklarımızı aşağılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Aksaray'da patlayan skandalın ardından söz konusu paylaşımını sildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İBB'nin İstanbul'da iptal ettiği bir proje için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Bu konuda Down Sendromlu bir çocuğumuz senin yaptığını yapmaz" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu çocuklarımızı aşağılayan Gökçek, Aksaray'da otizmli çocukları yuhalandığı skandal olayın patlamasının adından Gökçek'in söz konusu paylaşımını silerek yeni yaptığı paylaşımında 'down sendromlu' ifadesini çıkardı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları: 



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