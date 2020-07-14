Gökdelen boş kaldı, Merkez Bankası kiracı oldu

SAMANYOLUHABER- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Ataşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın müteahhitlerin elde kalan ofislerini satın alan İller Bankası'nın kiracısı oldu.





TCMB'nin iletişim ve dış ilişkiler, piyasalar, bankacılık ve mali kuruluşlar, araştırma ve para politikası genel müdürlükleri tam kadro olarak İstanbul’a taşındı.





HEM ANKARA'DA HEM İSTANBUL'DA





İstanbul’a gelen personel sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor. Başkan ve başkan yardımcıları hem Ankara hem İstanbul ofislerinde çalışıyor.





Ankara’da idare merkezinde de İstanbul’da da Para Politikası Kurulu toplantıları yapabilecek. İller Bankası söz konusu binayı "Saray'ın müteahhiti" diye bilinen ve Rönesans İnşaat'ın sahibi Erman Ilıcak'a inşâ ettirmişti.







