Samanyolu Haber /Ekonomi / Gökdelen boş kaldı, Merkez Bankası kiracı oldu /14 Temmuz 2020 11:58

Gökdelen boş kaldı, Merkez Bankası kiracı oldu

İstanbul Finans Merkezi (İFM) diye inşâ edilen gökdelenler boş kalınca Merkez Bankası'nın kritik birimlerinin İstanbul'a taşınmasına karar verildi. İller Bankası'nın müteahhitlerden alacaklarına mahsuben inşâ ettirdiği binada Merkez Bankası ve Hazine kiracı oldu.

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SAMANYOLUHABER- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Ataşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın müteahhitlerin elde kalan ofislerini satın alan İller Bankası'nın kiracısı oldu. 

TCMB'nin iletişim ve dış ilişkiler, piyasalar, bankacılık ve mali kuruluşlar, araştırma ve para politikası genel müdürlükleri tam kadro olarak İstanbul’a taşındı. 

HEM ANKARA'DA HEM İSTANBUL'DA

İstanbul’a gelen personel sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor. Başkan ve başkan yardımcıları hem Ankara hem İstanbul ofislerinde çalışıyor. 

Ankara’da idare merkezinde de İstanbul’da da Para Politikası Kurulu toplantıları yapabilecek. İller Bankası söz konusu binayı "Saray'ın müteahhiti" diye bilinen ve Rönesans İnşaat'ın sahibi Erman Ilıcak'a inşâ ettirmişti. 


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