Gökdelende yangın dehşeti!

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde 33 katlı gökdelende meydana gelen yangın, 16 saatlik mücadeleden sonra kontrol altına alındı.





33 katlı gökdelende gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebehle yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ederken, 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.







Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.





İtfaiye ekiplerinin gökdelenin 12'nci katında çıktığı belirtilen yangının 16 saat mücadeleden sonra kontrol altına alabildiği ifade edildi.





Yüzlerce insanın tahliye edildiği yangında, itfaiye görevlilerinin de aralarında olduğu 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yangında ölen olmadığı kaydedildi.





Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.



