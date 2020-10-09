Samanyolu Haber /Dünya / Gökdelende yangın dehşeti! /09 Ekim 2020 15:45

Gökdelende yangın dehşeti!

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde 33 katlı gökdelende meydana gelen yangın, 16 saatlik mücadeleden sonra kontrol altına alındı. Yangında 93 kişi yaralandı.

Gökdelende yangın dehşeti!

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde 33 katlı gökdelende meydana gelen yangın, 16 saatlik mücadeleden sonra kontrol altına alındı. 

33 katlı gökdelende gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebehle yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ederken, 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin gökdelenin 12'nci katında çıktığı belirtilen yangının 16 saat mücadeleden sonra kontrol altına alabildiği ifade edildi.

Yüzlerce insanın tahliye edildiği yangında, itfaiye görevlilerinin de aralarında olduğu 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yangında ölen olmadığı kaydedildi. 

Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökdelende yangın dehşeti! Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:12