Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu Togo’da hizmete açıldı

Fransa’da faaliyet gösteren Time To Help, Gökhan Açıkkollu adına Togo’da yaptırdığı su kuyusunu hizmete açtı. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gökhan öğretmenin eşi Mümine Tülay Açıkkollu “Çok duygulandım.Akan her damla suda eşimin adının yaşayacak olmasının verdiği mutluluk anlatılamaz. Rabbim vesile olanlara cennette kevserler nasip etsin inşallah.Eşimin yaşarken hayal edip yapmak istediği şeylerden birisi vefatından sonra gerçeklemiş oldu” ifadelerini kullandı.





Gökhan Açıkkollu 15 Temmuz’dan bir hafta sonra 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış ve 13 gün boyunca gözaltında gördüğü ağır işkencenin ardından vefat etmişti.