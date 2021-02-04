Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu Togo’da hizmete açıldı /04 Şubat 2021 15:01

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu Togo’da hizmete açıldı

15 Temmuz’un simge isimlerinden öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun adına Togo’da yaptırılan su kuyusu hizmete açıldı. Gökhan öğretmenin eşi Tülay Açıkkollu ise “Çok duygulandım. Akan her damla suda eşimin adının yaşayacak olmasının verdiği mutluluk anlatılamaz” sözleriyle duygularını anlattı.

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

 Fransa’da faaliyet gösteren Time To Help, Gökhan Açıkkollu adına Togo’da yaptırdığı su kuyusunu hizmete açtı. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gökhan öğretmenin eşi Mümine Tülay Açıkkollu  “Çok duygulandım.Akan her damla suda eşimin adının yaşayacak olmasının verdiği mutluluk anlatılamaz. Rabbim vesile olanlara cennette kevserler nasip etsin inşallah.Eşimin yaşarken hayal edip yapmak istediği şeylerden birisi vefatından sonra gerçeklemiş oldu” ifadelerini kullandı.

Gökhan Açıkkollu 15 Temmuz’dan bir hafta sonra 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış ve 13 gün boyunca gözaltında gördüğü ağır işkencenin ardından vefat etmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu Togo’da... Sonraki Haber >>

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:25:00