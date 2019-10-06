Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Açıkkollu’nun eşi: Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır /06 Ekim 2019 14:41

Gökhan Açıkkollu’nun eşi: Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

5 Ekim Dünya Eğitimciler Günü vesilesiyle Mağdur Eğitimciler Platformu tarafından başlatılan kampanyaya KHK ile ihraç edilen birçok öğretmen destek verdi.

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15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gördüğü işkence sonucu hayatnı kaybeden tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu’nun eşi de kampayaya katılanlar arasındaydı.

Mümine Tülay Açıkkollu sosyal medyada yayınlanan videoda, “Türkiye’de hukuk ölmüş ve birileri bu cenazenin üzerinde tepiniyor. İç hukuk yolları tükendiği için mağdurlar AİHM’ne başvuruyorlar. Ancak AİHM’si bu dosyalara gereken önemi vermiyor maalesef. Biz yine de hukuk çerçevesinde hakkımızı aramayaca devam edeceğiz.” dedi. İnsanlığa seslenmek istediğini ifade eden Açıkkollu şöyle devam etti: “Burada insanlığa karşı işlenmiş bir suç var. Bu suça karşı birlik olalım. Mazlumların, mağdurların kurtuluşu için hep birlikte gayret edelim. Korku nasıl bulaşıcı ise cesaret de bulaşıcıdır.”

Tenkil sürecinde Türkiye’de 50 bine yakın öğretmen, yaklaşık 130 bin memur KHK’lar ile ihraç edildi.
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Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

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