Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Özoğuz A Haber'e ateş püskürdü /15 Eylül 2019 18:57

Gökhan Özoğuz A Haber'e ateş püskürdü

Orman yakan terör örgütü PKK’ya ve ormanlarda siyanürle altın arayan şirketlere, yaptığı paylaşımla, isyan eden, Gökhan Özoğuz, kendisi için ‘PKK ile devleti bir tuttu’ diyen A Haber kanalına ateş püskürdü.

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Orman yakan terör örgütü PKK’ya ve ormanlarda siyanürle altın arayan şirketlere, yaptığı paylaşımla, isyan eden, Gökhan Özoğuz, kendisi için ‘PKK ile devleti bir tuttu’ diyen A Haber kanalına ateş püskürdü.

Yandaş basın olarak bilinen hükumete yakın medya organizasyonlarının, muhalif sanatçılara yönelik baskısı devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası, iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen İstanbul seçiminin ardından, bu baskı daha da arttı. Servis edilen çarpıtma haberlerle yapılan bu baskıların son kurbanı, Athena gurubu solisti, Gökhan Özoğuz oldu.

YANDAŞ KANAL, PKK İLE DEVLETİ BİR TUTMAKLA SUÇLADI

Kaz Dağlarının ardından, Fatsa’da da siyanürle altın aranmasını eleştiren Özoğuz yaptığı bir paylaşımda, ”Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara Ormanlardan istedikleri? Pkk orman yakar,diğeri Altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada Yaşayan Halka oluyor. Yazık!” ifadelerini kullanmıştı

Yandaş A Haber kanalı, Ordu’nun Fatsa ilçesinde, siyanürle altın aranması konusunda duyarlılık gösteren ve sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımlar yapan Özoğuz’u, bu paylaşımından ötürü, PKK ile Devleti bir tutmakla suçladı.

“APTALA ANLATIR GİBİ ANLAT”

Yandaş kanala, ‘PKK ile devleti bir tuttuyor’ dedikleri Özoğuz’un cevabı çok sert oldu. ‘Pis ağızlı barzolar’ dediği A Haber’in iddialarına Özoğuz şöyle cevap verdi, ” Devlet ile Pkk yı aynı kefeye koymak mı? Hoşt derler. Okuduğunu anlamayan ,amacı başka tipler; Anlamayana Aptala anlatır gibi anlat derdi ilkokul hocam. Ormanı yakan da,Altını arayan da aynı zararı veriyor doğaya. Yani sonuçta doğa yok oluyor! O pis ağızlı barzolar anladı mı? Yook”

Bir diğer paylaşımında ‘Bu nasıl bir dönem’ diyerek isyan eden Özoğuz, yaptığı haber yüzünden A Haber kanalından da şikayetçi olacağını söyledi.
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