Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Özoğuz'dan Nagehan Alçı eleştirisi /06 Mayıs 2022 21:59

Gökhan Özoğuz'dan Nagehan Alçı eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turundaki otobüs pozunu eleştiren şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Ben bu otobüsten inerim arkadaş!" ifadelerini kullandı.

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Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan şarkıcı Gökhan Özoğuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turundaki otobüs pozunu eleştirdi.

Özoğuz söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İşte demek siyaset böyle birşey!

Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen  ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır.

Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!


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