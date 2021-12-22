Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Özoğuz'dan Nureddin Nebati paylaşımı /22 Aralık 2021 20:01

Gökhan Özoğuz'dan Nureddin Nebati paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı televizyon programındaki sözleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak bu durumu eleştiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Ağabey nasıl sürreal bir ortamdayız biz ya? Dere yatakları, gözlerdeki ışıltı derken, en sonunda 'takım yıldızlarındaki martılar' diye ileri bir tarihe ertelenirsek, büyük sıkıntı." ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Lütfi Elvan'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, TRT yayınında Türkiye'nin ekonomik gündemine ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Nebati, program sunucusunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, “Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" diye sordu.

Sunucunun “Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi” demesi üzerine Nebati, “Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” yanıtı verdi.

"NASIL SÜRREAL BİR ORTAMDAYIZ BİZ YA?"

Bakan Nebati'nin söz konusu yanıtı kısa zamanda sosyal medyada yurttaşların gündemine oturdu. İfadelere tepki gösteren isimlerden biri de, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Özoğuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ağabey nasıl sürreal bir ortamdayız biz ya? Dere yatakları, gözlerdeki ışıltı derken, en sonunda 'takım yıldızlarındaki martılar' diye ileri bir tarihe ertelenirsek, büyük sıkıntı" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
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