Samanyolu Haber /Spor / Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta /18 Eylül 2020 20:57

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre'yle anlaştı. Töre, 2013-19 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamıştı.

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Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre’yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre’ye ‘yuvana hoş geldin’ der, başarılar dileriz” denildi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.
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