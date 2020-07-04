Göksel Gümüşdağ hakkında çarpıcı iddia

FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli, Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ'a yönelik çarpıcı iddialarda bulundu.





Dereli, Gümüşdağ'ın perde arkasından Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde hükümranlık kurduğunu söyledi.







Dereli'nin Sözcü gazetisinin sorularına verdiği cevaplarlar şöyle:





Siyaset mi spora müdahil oluyor, spor yöneticileri mi siyasileri sporun içine çekiyor?







Her ikisi de var. Gücü elinde bulunduranlar futbola siyaseti sokarak buradan insanlara sevimli görünmeye çalışıyor. Siyasilerin görevi tesisler inşa etmek ve organizasyonun en iyi şekilde yapılabilmesi için uygun ortamı oluşturmaktır.





Ancak bugün örnekler ortada. Ben, son yıllardaki kadar siyasetin spora müdahil olduğu bir dönemi hiç yaşamadım. Artık iş çığırından çıktı. Alanyaspor-Trabzonspor maçında tribünde yaşananlar ortada.





FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli isim vermeden AKP hükûmetinin spora müdahale ettiğini söyledi.





Spor-siyaset ilişkisinden hakemler ne kadar etkileniyor?





Türkiye'de futbolun perde arkasından yöneten güçler belli. Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarında ne kadar etkili olduğunu bilmeyen yok. Tahkim Kurulu Başkanı'nın (Murat Balcı) Gümüşdağ'ın avukatı olması ve PFDK Başkanı (Aytaç Yüksel) ile birlikte ortak bir hukuk kitabı yazmaları tesadüf mü sizce?





Gümüşdağ, MHK üzerinde de etkili. Başakşehir aleyhine hata yapan Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi iptal edildi. Bu karar bile tüm hakem camiasına mesajdır.





GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, ERDOĞAN AİLESİNİN YAKINI





Gümüşdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı Müge Gülbaran ile evli.





Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 4 dönemden beri AKP üyesi olarak bulunuyor.