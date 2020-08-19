Samanyolu Haber /Dünya / Gökten kakao yağdı! /19 Ağustos 2020 13:08

Gökten kakao yağdı!

Dünyaca ünlü Lindt çikolotasının imal edildiği fabrikada havalandırma sistemi arıza yapınca gökten kakao yağdı.

SHABER3.COM

İsviçre'nin Olten kasabasında halk, elverişsiz hava şartlarına alışık olsa da sabah uyandıklarında gökten kakao yağdığını görünce şaşırdı. 

Kasaba yakınlardaki bir çikolata fabrikasının havalandırma sisteminin arıza yapmasının sebep olduğu belirtildi.

DÜNYACA ÜNLÜ ÇİKOLOTA MARKASI

Lindt & Spruengli firması, Zürih ile Basel şehirleri arasında bulunan Olsen'deki fabrikalarında ezilmiş kakao parçalarının fırınlandığı bölgelerinde havalandırma sisteminin arıza yaptığını teyit etti.

Güçlü rüzgârlar ile birlikte ezilen kakaodan uçuşan parçacıklar fabrikanın etrafına yayıldı. 

Lindt & Spruengli, talep eden olursa temizlik masraflarını ödeyeceklerini söyledi ve uçuşan parçacıkların insanlara bir zararı olmadığını ifade etti.

Havalandırma sisteminin kısa sürede tamir edildiği belirtildi.
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