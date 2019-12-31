Samanyolu Haber /Dünya / Gökyüzü kızıla boyandı /31 Aralık 2019 12:45

Gökyüzü kızıla boyandı

Avustralya'da orman yangınları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünün kırmızı ve turuncu renge büründüğü ve dumanlar yüzünden birçok insanın maske taktığı görüldü.

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Avustralya kıtasının Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi sahile sığındı. 

Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Batemans Bay ve güneyde bulunan Mallacoota sahillerinde yetkililerin uyarısıyla yaklaşık 4 bin kişi sahillere sığındı. 

Güvenlik güçleri  bir baba ve oğlunun kontrolden çıkan yangının evlerine sıçraması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avustralya'da orman yangınlarından kaçan binlerce kişi sahil kesimlerine sığındı. 

Sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınlarda bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünün kırmızı ve turuncu renge büründüğü ve dumanlar yüzünden birçok insanın maske taktığı görüldü.
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