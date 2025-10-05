Samanyolu Haber /Gündem / Gökyüzünde ‘Süper Ay’ şöleni /05 Ekim 2025 19:27

Gökyüzünde ‘Süper Ay’ şöleni

Bu gece gökyüzü, ekim ayının ilk süper ayı ile aydınlanacak. Ay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın konuma ulaşarak normalden daha büyük ve parlak görünecek.

NASA’ya göre bu doğa olayı sırasında Ay, yılın en uzak noktasına kıyasla yüzde 14’e kadar daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak görülebiliyor. Philadelphia’daki Franklin Enstitüsü’nün baş astronomu Derrick Pitts, “Aslında çok da sıra dışı bir durum değil” diyerek farkın çıplak gözle çok belirgin olmayabileceğini belirtti.

Süper Ay, hava koşulları uygun olduğu sürece dünyanın her yerinden özel bir ekipman olmadan izlenebilecek. Son gözlemlere göre Ay, bu gece Dünya’ya yaklaşık 361 bin 459 kilometre kadar yaklaşacak.

Yılın diğer süper ayları kasım ve aralık aylarında gözlemlenecek. Gökyüzü meraklılarını 2026’da da görsel şölenler bekliyor: Mart ayında Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya’nın büyük bölümünde tam ay tutulması, ağustos ayında ise Amerika, Afrika ve Avrupa’da kısmi ay tutulması yaşanacak.

