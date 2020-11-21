Samanyolu Haber /Spor / Gol düellosunun galibi Beşiktaş /21 Kasım 2020 21:32

Gol düellosunun galibi Beşiktaş

Süper Lig'de Beşiktaş kendi evinde ağırladığı Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'i 3-2'lik skorla evinde devirdi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşmadan Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın (pen.) golleriyle 3-2 galip ayrıldı. 

Mehmet Topal'ın kırmızı kart görmesiyle 72. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Başakşehir'in gollerini Fredrik Gulbrandsen attı.

44. dakikada Atiba ve 45+1'de Larin'in attığı goller, ev sahibi ekibi soyunma odasına 2-0 üstün götürdü. 

İkinci yarıda, N'Koudou'nun yarattığı pozisyonda Aboubakar'ın şutuna Mehmet Topal elle müdahale edince siyah-beyazlı ekip penaltı kazandı. 

Bu pozisyonda Mehmet Topal ikinci sarı kartını görerek Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Penaltı atışında hata yapmayan Aboubakar, takımını 3-0 öne geçirdi.

Başakşehir'in 81'de ve 90+4'te Gulbrandsen ile bulduğu goller konuk ekibe yetmedi ve Beşiktaş sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş, 8 maçta 13 puana ulaştı. Şu ana dek 9 maç oynayan Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 10. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Denizlispor'u ağırlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gol düellosunun galibi Beşiktaş Sonraki Haber >>

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:31