Gol düellosunun galibi Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşmadan Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın (pen.) golleriyle 3-2 galip ayrıldı.





Mehmet Topal'ın kırmızı kart görmesiyle 72. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Başakşehir'in gollerini Fredrik Gulbrandsen attı.







44. dakikada Atiba ve 45+1'de Larin'in attığı goller, ev sahibi ekibi soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.





İkinci yarıda, N'Koudou'nun yarattığı pozisyonda Aboubakar'ın şutuna Mehmet Topal elle müdahale edince siyah-beyazlı ekip penaltı kazandı.





Bu pozisyonda Mehmet Topal ikinci sarı kartını görerek Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Penaltı atışında hata yapmayan Aboubakar, takımını 3-0 öne geçirdi.





Başakşehir'in 81'de ve 90+4'te Gulbrandsen ile bulduğu goller konuk ekibe yetmedi ve Beşiktaş sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.





Beşiktaş, 8 maçta 13 puana ulaştı. Şu ana dek 9 maç oynayan Başakşehir ise 13 puanda kaldı.





Beşiktaş ligin 10. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Denizlispor'u ağırlayacak.