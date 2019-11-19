Samanyolu Haber /Gündem / Göl kurutulduktan sonra 'sit alanı' kararı çıktı /19 Kasım 2019 00:29

Göl kurutulduktan sonra 'sit alanı' kararı çıktı

Gümüşhane'de yer alan ve 12 bin yıllık bir oluşum olduğu tahmin edilen Dipsiz Göl'de define araması için yapılan çalışma sırasında gölün suyu boşaltılmıştı. Söz konusu gölün kurutulması sonrasında ise bölge için sit alanı kararı çıktı.

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Gümüşhane’de define aramak için yapılan kazı sonucu kurutulan 12 bin yıllık Dipsiz Göl ile ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, “o bölge sit alanı ilan edilecek” ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane’de “Dipsiz Göl” olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi. Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’de define aramak amacıyla resmi izinlerle kurutularak kazı çalışması yapılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 12 bin yıllık gölün, eski haline geri dönmesi için yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Bakan Murat Kurum, doğal yapısı bozulan Dipsiz Göl’ün bulunduğu alanın doğal sit alanı ilan edileceğini ve yapılacak çalışmalarla gölün eski haline kavuşacağını söyledi.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖL İLE YAKINDAN İLGİLENİYORMUŞ

Bakan Kurum, Gümüşhane merkez Dumanlı köyü sınırlarında Taşköprü yaylasında bulunan ve define aramak amacıyla kazı yapılması sonucu kuruyan Dipsiz Göl ve çevresinin eski haline kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyu yakından takip ettiğini ve gölün eski haline kavuşturulması için gerekli adımların atılması talimatını verdiğini, çalışmalar kapsamında üniversitelerden bilim ihsanlarının yer aldığı bilimsel bir kurul oluşturulduğunu söyledi.

DOĞAL YAPISI BOZULDUKTAN SONRA SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Dipsiz Göl’ün bozulan yapısının eski doğal haline kavuşturulması için gerekli tüm adımları atacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Göl ve çevresi doğal sit alanı ilan edilecek. Ayrıca Dipsiz Göl olarak anılan bölge ile doğusunda bulunan korunan alan da birleştirilerek, ekolojik koridor oluşturulacak. Ekiplerimiz şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede doğal haline kavuşturacağımız Dipsiz Göl, kuracağımız ekolojik koridorun en önemli parçası haline gelecek. Hedefimiz, gölü eski haline kavuşturarak gelecek nesillere aktarmak” dedi.
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