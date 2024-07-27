Golan’a roket saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde yoğunlukla Dürzilerin bulunduğu Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi.



İsrail medyası, bir futbol sahasını hedef alan saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü açıkladı.



İsrailli yetkililer, roketin Lübnan’daki Hizbullah tarafından atıldığını, 10 ila 20 yaşları arasında olan en az 30 kişinin ağır bir şekilde yaralandığını bildirdi.



Bölgedeki bir sağlık görevlisi, olay yerinde büyük bir yıkım olduğunu belirtirken İsrail ordusunun yaralıların tahliyesine yardımcı olduğu ifade edildi.



HİZBULLAH: İLGİMİZ YOK



Hizbullah'ın basın bürosu başkanı Muhammed Afif,, Reuters'a yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili olmadıklarını söyledi.



İSRAİL TEYAKKUZA GEÇTİ



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun saldırının ardından ABD’de güvenlik istişarelerinde bulunduğu belirtildi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey savunma yetkilileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.