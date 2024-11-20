Samanyolu Haber /Gündem / Gölbaşı Özel Harekat: Patlamadaki şüpheler masaya yatırıldı /20 Kasım 2024 17:29

Gölbaşı Özel Harekat: Patlamadaki şüpheler masaya yatırıldı

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu Koordinatörü Selçuk Adıgüzel yeni videosunda Gölbaşı Özel Harekâta atıldığı söylenen bomba ile ilgili kuvvetli şüpheleri masaya yatırdı.

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Akıncı davasında savcılık, mahkeme, istinaf, yargıtay bombanın Amerikan yapımı 2 tonluk GBU 10 (MK 84) olduğunu iddia ettiler. Belki yakında Anayasa Mahkemesi de bu tespiti onaylayacak. Jet pilotları ve uzman kişilerle görüşerek olayı analiz eden Adıgüzel, bunun mümkün olamayacağını ifade etti. Olay yerine ait haritalarla, olay yeri incelemesi fotoğraflarıyla konunun açıklandığı videoda, atıldığı söylenen bu mühimmatın bir barajı, bir uçak hangarını yok edebileceği vurgulanıyor. Oysa Gölbaşı Özel Harekât ve Emniyet Havacılık dairesinin olay yeri fotoğrafları çok farklı bir mühimmat olabileceği bilgisini ortaya koyuyor. Başka bir mühimmat olsa ne olur? Sonuçta Darbeciler(!) atmıştır! Tezini de irdeleyen Adıgüzel, bu konuda küçük bir revize yapılmasının dahi tüm olay örgüsünü altüst edeceğini ifade ediyor. Mühimmat envanter sayımı, uçakların tespiti, pilotların tespiti gibi birçok husus dahil tespitler boşa düşüyor. Ayrıca bu olay Akıncı Üssü'nde olup incelenmeyen uçakların veya başka üslerden kalkan uçakların varlığını sorgulatıyor. Videoda kimliği tespit edilemeyen ve izinsiz uçan başkaca pilotların varlığına dair çok önemli de bir belge paylaşılıyor.

Videonun linki;

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