Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs anketi: Bitcoin'de 100 bin dolar hedefi uzak değil /08 Mart 2021 12:31

Goldman Sachs anketi: Bitcoin'de 100 bin dolar hedefi uzak değil

Goldman Sachs kripto para birimi anketi düzenledi. Ankete katılan yüzde 22’lik kısım, bitcoinin yılı 100 bin doların üzerinde tamamlamasını bekliyor

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Yeniden bir kripto para masası kurmaya hazırlanan Goldman Sachs Group kripto para anketi yayınladı. Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Müdürü Matt McDermott şirketin kendi müşterileri arasında düzenlediği Bitcoin ve kripto para anketini podcast yayınında açıkladı.

Ankete katılan yaklaşık 300 müşterinin yüzde 40’ının kripto para pozisyonu olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 76’sı Bitcoin’in 2021 yıl sonunda 40 bin ile 100 bin dolar aralığında olacağını, yüzde 22’lik kısım ise yılı 100 bin doların üzerinde tamamlayacağını öngördü.

McDermott bitcoine farklı sektörlerden ‘büyük oranda’ kurumsal talep olduğunu bu nedenle 2017’deki Bitcoin balonundan farklı bir durum olduğunu söyledi.

McDermott kripto para masasını yeniden açacaklarını, başlangıçta CME Grup vadelileri gibi daha kısıtlı alanda işlemler olacağını belirtti. Uzman, ABD’li bankaların fiziki kripto para işlemlerini engelleyen regülasyonlarla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin bugün Asya piyasalarında yüzde 3.4, Ethereum yüzde 5.3 arttı.
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