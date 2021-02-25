Goldman Sachs CEO'su: Home Offıce anormallik!

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ofis dışından çalışmanın kendi çalışma kültürleri açısından bir anormallik olduğunu ve bunu yeni normal olarak görmediğini söyledi.







Solomon, "Ofis dışından çalışma bizim için ideal değil ve bunu yeni normal olarak görmüyoruz. Bu bize göre yakın zamanda düzeltilmesi gereken bir anormallik" ifadelerini kullandı.





Dünyanın aktardığı habere göre Solomon, ABD'de aşılama hızının ilk çeyrekte tahminlerden biraz yavaş olduğunu da belirtirken, "Ek hükümet teşvikleri ve altyapı için potensiyel bir düzenleme dikkate alındığında ekonomik toparlanma için güçlü bir kuyruk rüzgarı olacağını düşünüyoruz" yorumu yaptı.