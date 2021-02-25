Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs CEO'su: Home Offıce anormallik! /25 Şubat 2021 12:58

Goldman Sachs CEO'su: Home Offıce anormallik!

Pandemi sürecinde birçok şirketin kısıtlamalara rağmen hayatını sürdürebilmesini sağlayan evden çalışma sürecinin salgın sonrasında da kalıcılığı tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Goldman Sachs CEO'su David Solomon, evden çalışma hususunu 'yeni normal' değil, 'düzeltilmesi gereken bir anormallik' olarak tanımladı.

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Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ofis dışından çalışmanın kendi çalışma kültürleri açısından bir anormallik olduğunu ve bunu yeni normal olarak görmediğini söyledi.

Solomon, "Ofis dışından çalışma bizim için ideal değil ve bunu yeni normal olarak görmüyoruz. Bu bize göre yakın zamanda düzeltilmesi gereken bir anormallik" ifadelerini kullandı.

Dünyanın aktardığı habere göre Solomon, ABD'de aşılama hızının ilk çeyrekte tahminlerden biraz yavaş olduğunu da belirtirken, "Ek hükümet teşvikleri ve altyapı için potensiyel bir düzenleme dikkate alındığında ekonomik toparlanma için güçlü bir kuyruk rüzgarı olacağını düşünüyoruz" yorumu yaptı.
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