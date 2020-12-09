Goldman Sachs'den Türkiye için ‘yüksek enflasyon’ uyarısı

Merkez Bankası’nın 24 Aralık toplantısında politika faizini yüzde 15 seviyesinden yüzde 17'ye çıkarmasını bekleyen Goldman Sachs, “Güven tazelemek için daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç var” dedi.







Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe'ın notunda "Merkez Bankası'nın sıkılaştırma eğilimi olmadığı için beklemede kalması riski olduğunun farkındayız. Bu Türk Lirası'nda volatilite artışına, yüksek enflasyon ve eninde sonunda yüksek faizlere neden olabilir" uyarısı yer aldı.





Analiz notunda "Kasım TÜFE verisindeki yukarı yönlü sürpriz, enflasyonun muhtemelen yılın büyük bölümünde yüzde 15 civarında olacağını ve makul bir reel faiz tamponu sağlamak için daha fazla faize ihtiyaç olacağını işaret ediyor" denildi.





Yine Goldman Sachs notunda faiz artırımında zirveyi ve sonrasındaki faiz indirimi hızını, çıktı açığına karşı enflasyon yönetiminin değil dolarizasyonun ölçeği ve bu yılki altın ithalatı seviyelerinin işaret ettiği yurt içi güvenin belirleyeceği belirtildi.