Goldman Sachs'tan TL uyarısı

William Blair International’ı yöneten Thomas Clarke, Türk lirasına ilişkin iyimser bir tahminde bulundu. Thomas Clarke, Türk parasının değer kazanacağını öngördüğünü söyledi. Clarke, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasını sıkılaştırma konusunda istekli göründüğünü, bu nedenle lirada uzun vadeli yatırım pozisyonunu artırdığını ifade etti.







Türk lirasının değerinin altında işlem gördüğünü belirten Clarke, bunun Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almakta yetersiz kalacağı düşüncesine dayandığını söyledi.





Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminde de bulunan Clarke, faiz artırımı beklemediğini ifade etti. Ancak Clarke, Merkez Bankası’nın yakın geçmişte izlediği “ultra güvercin” politikaya dönüşün de mümkün görünmediğini ifade etti.





Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs’ten ise uyarı geldi. Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 13.25’e çıkarmasını öngördüklerini söyledi aksi durumda lirada oynaklığın geri geleceği uyarısını yaptı.