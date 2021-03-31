Samanyolu Haber /Gündem / Goldman Sachs'tan 'Türkiye' raporu: Büyüme tahmini düştü, enflasyon yükseldi /31 Mart 2021 10:15

Goldman Sachs'tan 'Türkiye' raporu: Büyüme tahmini düştü, enflasyon yükseldi

Goldman Sachs, Türkiye'ye ilişkin son raporunda enflasyon ve büyüme rakamlarına ilişkin tahminlerde bulundu. Banka; tahmininde yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirim beklenmediğine yer verdi.

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Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında %18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı %15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi %12.5 olan banka, göreve gelmesinden bu yana TL'nin %13 değer kaybettiği düşünüldüğünde Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini söyledi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini de %5.5'tan %3.5'e, cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı için %3.5 olan tahminini ise %1.5'e düşürdü.

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, "Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor" denildi.
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