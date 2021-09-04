Gölette binlerce balık öldü

Lüleburgaz'a bağlı Çengelli köyünde yuttaşlar hayvanların su içmek için kullandığı gölette toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine şikayette bulundu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme yaptı.







Jandarmanın yaptığı çalışmada, Kayabeyli köyünde bulunan E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden gölete borular aracılığıyla sıvılaştırılmış hayvan dışkısı ve kimyasal atıkların bırakıldığı tespit edildi. İşletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.





"GÖLETİMİZDE KATLİAM YAPILDI"





Köyde 300 büyükbaş ile bin küçükbaş hayvanın başta olmak üzere, arı ve doğada yaşayan canlıların su içtiği gölet kirlilik nedeniyle atıl durumda bulunuyor. Köy muhtarı Rahim Cumalı, hayvan besi çiftliğinin bıraktığı atıklar nedeniyle gölette katliam yaşandığını belirterek, "Bu gölette 2 gün önce 2 tane balık ölümü vardı, şimdi hepsi öldü. Binlerce balığımız telef oldu. Hayvanları su içmek için kullandığı göletimize büyükbaş hayvan çiftliğinden bırakılan hayvan atığı ve kimyasal atıklar nedeniyle göletimizde binlerce balık öldü. Şu an göletimizde balık kalmadı. Bu bir katliam, başka adı yok. İşletmeden şikayetçi olduk İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sudan numune aldı ve işletmeye 96 bin 525 lira ceza yazıldı. Biz göletimizin tekrar temizlenip eski haline getirilmesini istiyoruz. Burası hayvan sulama göleti su olmadan artık sulamayacağız. Zaten kuraklıkta ve tarlalarımızı sulayamıyoruz. Bu su olmadan da hayvancılık yapılamaz. Bir an önce bu göletin temizlenmesini istiyoruz. İnekler artık bu göletten su içmiyor" dedi.