Golf’e 900 bin TL, Clio’ya 500 bin TL istediler

Türk Lirası, başta dolar ve euro olmak üzere yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ederken, otomobil fiyatları da ateş pahası oldu. 2’nci el oto pazarında fırsatçılar türedi. 2020 model Clio’ya 485 bin TL, Golf’e ise 900 bin TL isteyen var. Son 24 saatte ikinci elde 41 bin ilanın fiyatı ortalama yüzde 11 arttı.







Kasım ayında sıfır kilometre otomobillere 3’üncü kez zam yapılırken, 2’nci el taşıt ilanları adeta patladı. Bazı sektör temsilcilerinin deyimi ile piyasa zıvanadan çıktı.





Çip krizi sebebiyle bayilerde satılacak taşıt kalmadığından sipariş listeleri oluşturulurken, bazı modellerde 6 ay sonrasına gün veriliyor.





EV VE ARABA FİYATLARI İLAN PLATFORMLARINDAN ÇEKİLDİ





Artan döviz kuruna paralel, teslimata kadar geçen bu sürede fiyatların sürekli artması, otomobili bir yatırım aracı haline getirdi. Memur, emekli, bankacı ve esnaf hemen her kesimden insan para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi.





Bayilerin sipariş listesine isminin yazdıran bazı müşteriler, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kâr etmeye çalışıyor.





23 Kasım’da dolar/TL kuru 13,52 ile tarihteki en yüksek seviyeye tırmanırken, euro/TL ise 15,16 seviyesine kadar çıkmıştı. Fiyatların artacağı beklentisi ile ev ve araba ilanları online ilan platformlarından çekilmişti.





41 BİN TAŞITIN FİYATI BİR GÜNDE DEĞİŞTİ





Panik havasını atlatan tüketici, satılık ilanlarını yeniden yayımladı. Ancak bu kez çok daha yüksek bir fiyatla. Sadece son 24 saat içerisinde sahibinden. com’da 41 bin aracın fiyatı arttı.





2’nci elde son bir haftada ortalama fiyat artışı yüzde 20’ye yaklaştı. Türkiye’nin en ulaşılabilir taşıtlarından biri olarak görülen 2020 model Renault Clio için bir ilanda 485 bin TL istenmesi dikkati çekti. En donanımlı 2021 model Clio’nun liste fiyatı 355 bin TL.





Dünya’nın haberine göre, piyasada en çok tercih edilen modellerden Volkswagen Golf dün bir ilanda 900 bin TL’den satışa çıkarıldı. Aynı otomobilin bayideki liste fiyatı ise, 585 bin TL.

