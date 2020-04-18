Golf sopası, hoparlör ve çıt çıt...

SAMANYOLUHABER- Bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave Gümrük Vergisi uygulanacak.





Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu ilave gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek.





HANGİ ÜRÜNLERE EK VERGİ GETİRİLDİ?

Kauçuk iplikler



Tutkallar

Plastik plaka/levhalar

Demir veya çelikten vidalar

Plastik ve metal düğmeler

Bazı kaynak telleri

Kâğıt kesme makineleri

Hava perdeleri

Transformatörler

Redresörler

Sesli işaret cihazları

Kesintisiz güç kaynakları

Hoparlörler

Röleler

Multimetreler

Saatler

Kronometreler

Aydınlatma cihazları aksam ve parçaları

Hidrolik presler

Video konsolları

Bayram ve karnaval eşyası

Sirk eşyası

Çıtçıtlar ve bunların aksamları

Golf sopaları

Açık hava oyunlarına mahsus eşya





AYÇİÇEK YAĞI VE TOHUMUNDA İTHALAT UCUZLAYACAK





Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak maksadıyla ayçiçeği yağı ve tohumu ithalatında da hasat dönemine kadar uygulanmak üzere Gümrük Vergisi düzenlemesi yapıldı.





Buna göre, hasat öncesi 1 Haziran 2020'ye kadar ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan Gümrük Vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan Gümrük Vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak.





Ayrıca başka bir Cumhurbaşkanı Kararı'yla da gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı.