Samanyolu Haber /Ekonomi / Golf sopası, hoparlör ve çıt çıt... /18 Nisan 2020 19:11

Golf sopası, hoparlör ve çıt çıt...

Mart ayında 43 milyar lira bütçe açığı vererek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, karşılıksız para basarak ve vergi zamları ile kaynak temin etme telaşında. Golf sopasından video konsoluna, hoparlörden kâğıt kesme makinesine varıncaya dek onlarca ürünün Gümrük Vergisi yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.

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SAMANYOLUHABER- Bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave Gümrük Vergisi uygulanacak. 

Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu ilave gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek.

HANGİ ÜRÜNLERE EK VERGİ GETİRİLDİ?
Kauçuk iplikler
Tutkallar
Plastik plaka/levhalar
Demir veya çelikten vidalar
Plastik ve metal düğmeler
Bazı kaynak telleri
Kâğıt kesme makineleri
Hava perdeleri
Transformatörler
Redresörler
Sesli işaret cihazları
Kesintisiz güç kaynakları
Hoparlörler
Röleler
Multimetreler
Saatler
Kronometreler
Aydınlatma cihazları aksam ve parçaları
Hidrolik presler
Video konsolları
Bayram ve karnaval eşyası
Sirk eşyası
Çıtçıtlar ve bunların aksamları
Golf sopaları
Açık hava oyunlarına mahsus eşya

AYÇİÇEK YAĞI VE TOHUMUNDA İTHALAT UCUZLAYACAK

Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak maksadıyla ayçiçeği yağı ve tohumu ithalatında da hasat dönemine kadar uygulanmak üzere Gümrük Vergisi düzenlemesi yapıldı. 

Buna göre, hasat öncesi 1 Haziran 2020'ye kadar ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan Gümrük Vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan Gümrük Vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak.

Ayrıca başka bir Cumhurbaşkanı Kararı'yla da gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı.
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