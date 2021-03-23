Samanyolu Haber /Ekonomi / Gölge Maliye Bakanı 'Erdoğan'ın icraatlerinde hikmet aransın' mı diyor? /23 Mart 2021 12:41

Gölge Maliye Bakanı 'Erdoğan'ın icraatlerinde hikmet aransın' mı diyor?

Türkiye'de saray rejiminin gölge bakanlıkları ve kurulları "Cumhurbaşkanlığı Ofisi" adı altında faaliyet gösteriyor. Birçok bakana ya da bağımsız kurula görev ve talimat veren, direkt Erdoğan'a bağlı bu ofislerden Finans Ofisi Başkanı Erdoğan'ın sorgulanamayacağını öne sürerek yaptığı icraatlerde 'hikmet' aranması gerektiğini ima etti.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, "Cumhurbaşkanımızın Merkez Bankası başkanını değiştirmek bir tasarrufu. Cumhurbaşkanımızın ne sebeple yaptığı sadece Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Sosyal medyada yalan yanlış şeylere insanlar prim vermesinler. Eğer Cumhurbaşkanımız ihtiyaç görürse nedenini paylaşır" diyerek hesap sorulmamasını istedi. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, CNN Türk’te katıldığı programda Dolar/TL kurunun Türkiye tarihindeki en sert düşüşe yol açan Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesi kararı üzerine ilginç açıklamalar yaptı.

"NEDENİNİ İHTİYAÇ GÖRÜRSE PAYLAŞIR"

Aşan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Cumhurbaşkanımızın MB başkanını değiştirmek bir tasarrufu. Cumhurbaşkanımızın ne sebeple yaptığı sadece Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Sosyal medyada yalan yanlış şeylere insanlar prim vermesinler. Eğer Cumhurbaşkanımız ihtiyaç görürse nedenini paylaşır. Birincisi bu.”

“İkincisi burada dikkat edilmesi gerekilen değişikliğin hemen ardından yeni MB başkanımızın verdiği mesajdır. Hemen arkasından da Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvanın verdiği mesajdır. Bu mesajlara lütfen bakılsın. Zaten Merkez Bankası’nın görevi bu. Kanunun MB’ye verdiği görev bu. Merkez Bankası Başkanı görevini en ufak taviz vermeden yerine getireceğini taahhüt ediyor. Son derece doğru bir mesajı iletiyor. MB Başkanımız para politikası tarafından baktığımızdan ciddi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin mesajını veriyor. Olağanüstü toplantı yapmayacağını söyledi. İkincisi enflasyondaki gerilemenin kalıcı büyüme için kaçınılmaz olduğunu sürdürülebilir büyüme için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. MB Başkanımız önümüzdeki dönem nasıl yöneteceğini açıkça toplumla ve  piyasalarla paylaşmış oldu. Bunun üzerinden değerlendirmek lazım.”

“Elbette şunu anlıyoruz MB başkanındaki değişiklik bir takım çevreler açısından politika değişikliğine gidilir mi vs gibi bir reaksiyon doğurmuş olabilir. Kendi yatırımlarını korumak için kararlar almış olabilir. “
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