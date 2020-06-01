Samanyolu Haber /Spor / Golleri Floyd için attılar! /01 Haziran 2020 09:39

Golleri Floyd için attılar!

Geçen hafta Bayern Münih’e yenilen Borussia Dortmund, deplasmanda Paderborn’u 6-1 mağlup ederek son 5 haftaya 2. sırada girerken, Floyd olayı ses getirdi.

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 Amerika Birleşik Devtleri’nde bir polisin yere yatırıp boğazına diziyle yaptığı baskı sonrasında hayatını kaybeden, tüm dünyada gündem olan George Floyd’u Dortmund’un İngiliz yıldızı Jadon Sancho da unutmadı.

Bu sezon oynadığ 27 Bundesliga maçında 17 gol atıp, 16 asist yapan Sancho, Paderborn filelerine gönderdiği ilk golden sonra formasının altına “Justice for George Floyd” (George Floyd için adalet) yazılı tişörtü gösterdi.

Gün içersinde oynanan Mönchengladbach’ın Union Berlin’i 4-1 yendiği maçta ev sahibi takımın Fransız golcüsü Thuram da golden sonra eski Amerikan Futbol oyuncusu Colin Kaepernick’in siyahilerin polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için yaptığı diz çökme hareketini yapmıştı.
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