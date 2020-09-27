Golsüz derbinin rengi sarı

Süper Lig'in 2020-2021 Sezonu'nun ilk derbisinde Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcu sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da karşılaşmanın son saniyelerinde sarı kart gördü.





Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden ötürü seyircisiz oynanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, toplam 11 sarı kart gösterdi.





İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'yla iki pozisyon bulan Galatasaray'a kaleci Altay geçit vermedi.





GALATASARAY'IN GOLÜNDE OFSAYT KARARI





Sarı-kırmızılı takım Feghouli ile bir gol bulmasına karşın, pozisyon ofsayt olduğu için gol değeri bulmadı.





İkinci yarıda her iki takım da fazla pozisyon bulamadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparken Fenerbahçe 5 puana yükseldi.





Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe sezonun flaş ekibi Fatih Karagümrük ile 3 puan mücadelesi verecek.





Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Tisserand, Galatasaray'da ise Luyindama sarı kart gören isimler oldu.





Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.





Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.





Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer almazken, Fenerbahçe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor.





İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ





Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.





Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Zanka, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Sosa, Thiam, Valencia.





DERBİDE ÖNEMLİ DAKİKALAR







2. dakika - Orta alanda Arda Turan'ın kazandığı topa Gökhan Gönül eliyle müdahale etti.





3. dakika - Ozan Tufan, Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kaldı.





4. dakika - Karşılaşmanın ilk köşe vuruşunu Fenerbahçe kazandı. Yapılan ortada isabetsiz kaldı.





6.dakika - Galatasaray korner atışı kazandı. Taylan Antalyalı'nın ceza alanı dışından şutunu kaleci Altay kornere çeldi.





7. dakika - Belhanda'nın kullandığı köşe atışında sonuç çıkmadı.





Karşılaşmanın ilk 10 dakikası 0-0 beraberlikle geçildi.





12. dakika - Maçın ilk sarı kartını Fenerbahçe'den Jose Sosa gördü.





15. dakika - Galatasaray'ın savunma oyuncusu Luyindama, orta alanda yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.





18. dakika - Fenerbahçe'nin sol kanattan Caner Erkin'le geliştirdiği atakta, top kornere çıktı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.







20. dakika - Omar'ın sağ kanattan ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşu, kaleci Altay'da kaldı.





20. dakika - Gökhan Gönül ortaladı, Enner Valencia iyi yükseldi ancak top auta çıktı.





25. dakika - Falcao serbest vuruşu kullandı, top barajdan döndü. Taylan Antalyalı, önünde kalan topa vurdu ancak sonuç çıkmadı.







36. dakika - Belhanda'nın pasıyla buluşan Feghouli topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri bulmadı.





43. dakika - Fenerbahçe kazandığı korner atışında top ceza sahası dışında Luiz Gustavo'ya geldi, şutu Luyindama'dan döndü.





Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbinin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.





İkinci yarı başladı, iki takım da oyuncu değişikliği yapmadı.





46. dakika - Enner Valencia'nın sert şutu Marcao'nun sırtından döndü. Galatasaraylı oyuncu yerde kaldı.





48. dakika - Feghouli'nin sol kanattan yaptığı orta, kaleci Altay'da kaldı.





50. dakika - Caner Erkin'in ortasını Luyindama, Enner Valencia'dan önce kornere gönderdi.





53 dakika geride kalırken, Fenerbahçe ikinci yarıya daha hızlı başlayan takım olarak dikkat çekiyor.





59. dakika - Hızlı gelişen Galatasaray atağında Fenerbahçe savunması az adamla yakalandı. Feghouli topu iyi kontrol edemedi. Belhanda'nın vuruşu auta çıktı.





63. dakika - Taylan Antalyalı, Ozan Tufan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Lemos, topu auta gönderdi.





65. dakika - Martin Linnes'in pasıyla buluşan Arda Turan'ın ceza alanı içinden vuruşu kaleci Altay'da kaldı.





Oyuncu değişikliği - Mame Thiam yerini Samatta'ya bıraktı.





69. dakika - Gökhan Gönül'ün Arda Turan'a yaptığı harekete faul düdüğü çalan Ali Palabıyık, Fenerbahçeli futbolcuya sarı kart gösterdi.





Oyuncu değişikliği - Feghouli, Arda Turan ve Falcao oyundan çıkarken, Babel, Etobo ve Diagne oyuna girdi.





Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Lig mücadelesinin 72 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.





73. dakika - Babel'in pasında Emre Kılınç topla buluştu, vuruşunda Altay, topun iki hamlede sahibi oldu.





Oyuncu değişikliği - Fenerbahçe'de Deniz Türüç oyundan çıkarken, Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.





82. dakika - Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan'ı düşüren Etobo sarı kartı gören isim oldu.





85. dakika - Ozan Tufan'a faul yapan Marcao sarı kart gördü.





85. dakika - Galatasaray'da Belhanda sarı kart gören isim oldu.





Oyuncu değişikliği - Ozan Tufan yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.





Oyuncu değişikliği - Belhanda yerini Ömer Bayram'a bıraktı.





90. dakika - Fenerbahçe'de sarı kart gören isim Luiz Gustavo oldu.