''Gömlek kralı'' hayatını kaybetti

Kuruluşu 1964 yılına dayanan gömlek markası Dufy’nin kurucusu Yusuf Bayat hayatını kaybetti.





Bayat iş âleminde "gömlek kralı" diye tanınıyordu.





Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre Bayat geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.











Yusuf Bayat isim hakları ve fabrikalar dahil tüm varlığını devretmesinin sebebinin sağlık sorunları olduğunu açıklamıştı.





Bayat, 2000 yılında Almanya’da sekiz kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasında ağır yaralanmıştı. Bayat’ın kafatası ve kaburgalarında kırıklar oluşurken uzun süren bir tedavi sürecine girmişti.





2016 YILINDA CEBECİ GRUBU’NA KATILDI





2016 yılında Cebeci Grubu'nun bünyesine katılan Dufy'nin yurt içinde 35 mağazası bulunuyor.



