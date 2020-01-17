Google 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı

ABD’li teknoloji şirketi Google’ın da sahibi olan Alphabet, perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.
Böylece Alphabet, ABD’de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018’de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple’ı Amazon ve Microsoft izlemişti.
Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.
ABD'de Apple ve Microsoft'un ardından bu eşiği geçen üçüncü şirket oldu.
ABD'nin en değerli şirketi 1,4 trilyonluk piyasa değeriyle Apple.
Apple'ı, piyasa değeri 1,3 trilyon dolara yaklaşan Microsoft izliyor.
İlk kez aynı anda üç Amerikan şirketi birden Wall Street'in "trilyonerler kulübü" üyesi oldu.
Dünyanın en değerli şirketi ise Suudi petrol devi Aramco. Geçen ay halka arzı sonrasında piyasa değeri 2 trilyon doları aşan şirketin bugünkü değeri 1,8 trilyon dolar civarında.