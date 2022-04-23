Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Popüler arama motoru Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel "doodle" ile Çocuk Bayramını kutluyor.





Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.

























Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.