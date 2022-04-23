Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı /23 Nisan 2022 11:48

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Ünlü arama motoru Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir doodle hazırladı.

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Popüler arama motoru Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel "doodle" ile Çocuk Bayramını kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.


Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.



DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.

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