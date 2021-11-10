Samanyolu Haber /Teknoloji / Google’a mahkemeden bir iyi bir kötü haber /10 Kasım 2021 20:28

Google’a mahkemeden bir iyi bir kötü haber

ABD'li teknoloji devi Google, İngiltere'de yargılandığı davayı kazanırken, AB'deki davayı ise kaybetti.ABD’li teknoloji devi Google, peş peşe gelen mahkeme kararlarıyla uluslararası medyanın gündeminde. Söz konusu davalardan birini kazanan Google diğerini ise kaybetti.

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Davalardan ilki Google’ın Birleşik Krallık’taki iPhone kullanıcılarının verilerini izinsiz şekilde izlemesiyle ilgili. Şirketin 2011-2012 yılları arasında 4 milyon kullanıcının internet aktivitelerini takip ettiği belirtiliyordu.

Söz konusu iddiayla ilgili soruşturma sonucunda 3.3 milyar sterlin ceza ödeme riskiyle karşı karşıya kalan Google’ı Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi kurtardı. Mahkeme, Google’ın verileri izinsiz topladığına ilişkin yeterli kanıt bulunamadığına hükmetti. Google bu kararla milyonlarca kullanıcıya tazminat ödemekten kurtuldu.

2.4 MİLYAR EURO CEZA ONANDI

Google, AB Komisyonu tarafından uygulanan 2.4 milyar euro cezaya itiraz ettiği davayı ise kaybetti. Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB Genel Mahkemesi, Google’ın yaptığı itirazı değerlendirirken, Google’ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiği yönündeki kararı onadı.

Google’ın 2.4 milyar euro ceza için Avrupa Adalet Divanı’na da başvurma hakkı bulunuyor.

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