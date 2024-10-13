Google ABD'nin hedefinde: Parçalanacak...

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın internet aramalarındaki tekelini sona erdirmek için şirketi parçalama seçeneğini gündeme aldı. Bakanlık, Google’ın Chrome tarayıcısı, Play aplikasyon mağazası ve Android işletim sistemi gibi ürünlerini kendi arama motoruna avantaj sağlamak için kullanmasını engelleyecek “davranışsal ve yapısal çözümler” önerdi.







GOOGLE’A KARŞI RADİKAL ÖNERİLER







Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Bakanlığın önerileri arasında, Google’ın arama verilerini rakip firmalarla paylaşması ve arama sonuçlarını yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanma becerisinin kısıtlanması da bulunuyor. Google’ın parçalanması halinde, internet arama piyasası baştan aşağı değişebilir ve şirketin ana firması Alphabet de bu dönüşümden etkilenebilir.





GOOGLE’A KISITLAMALAR YOLDA







Yargıç Amit Mehta, Google’ın ABD anti-tröst kanununu ihlal ettiğine hükmederken, bakanlık Google’ın tekelleşmesini önlemek için radikal adımlar atılacağını duyurdu. Bakanlık, Google’ın kullanıcı rekabetini kısıtlayan uygulamalarına son verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme kararına göre, Google'ın piyasa üzerindeki hakimiyeti kırılacak ve gelecekte benzer tekelci davranışların önüne geçilecek.





YAPAY ZEKA TEKELİ ENDİŞESİ







Adalet Bakanlığı, Google’ın yapay zeka gücünü internet aramalarında tekelci şekilde kullanmasından endişe ediyor. Savcılar, Google’ın yapay zeka eğitim verilerine erişimini sınırlayacak düzenlemeler üzerinde duruyor. Web sitelerine, Google’ın yapay zeka modellerini kullanma izni verme veya vermeme hakkı tanınması öneriliyor.





BÖLÜNME MÜMKÜN MÜ?







Google’ın bölünmesi, Adalet Bakanlığı için tarihi bir zafer olabilir. Bu dava, 24 yıl önce Microsoft’a karşı kazanılan anti-tröst zaferinden bu yana en büyük dava olarak görülüyor. Ancak Google, karara karşı temyize gitmeyi planlıyor ve süreç yıllarca sürebilir.





Google ve ABD Adalet Bakanlığı’nın nihai çözüm önerilerini kasım ve aralık aylarında mahkemeye sunması bekleniyor.

