Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, Alanya depremini 1 dakika önce haber verdi! /05 Ocak 2022 12:29

Google, Alanya depremini 1 dakika önce haber verdi!

Alanya açıklarında sabah saatlerinde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremin, deprem meydana gelmeden 1 dakika kadar önce bölgede oturanlara Google tarafından bildirildiği ortaya çıktı

SHABER3.COM

AFAD verilerine göre, saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Alanya'ya 56,92 kilometre uzaklıktaki depremden yaklaşık 1 dakika önce o bölgede oturan kullanıcılara Android'in erken uyarı sistemi yardımıyla 5,3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?
Google geçtiğimiz yıl, Android cihazların donanımından faydalanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturdu.

Sistem, depremden etkilenen bölgelerdeki insanların deprem meydana gelmeden önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Uyarı depremden saniyeler önce kişilere gitse de, büyük bir afet durumunda bu saniyelerin hayati önemde olabileceği biliniyor.
 
Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerin ardından sistem geçtiğimiz günlerde Türkiye için de devreye alınmıştı.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Google'dan cep telefonunuza deprem uyarısı alabilmek için öncelikle telefonunuzda internet bağlantısı olması gerekiyor.

4,5 ve üzeri depremler için uyarı gönderen sistemi aktif kılabilmek için telefonunuzuz Ayarlar bölümünden, önce Konum daha sonra Gelişmiş seçeneklerini seçerek Deprem Uyarıları bölümünü açıp, kapatabilirsiniz.

Google'ın tasarladığı sistemde sesi kapalı telefonlara bile sesli uyarı gönderilerek kullanıcıların depremi fark etmesi sağlanıyor.
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