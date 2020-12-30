Samanyolu Haber /Teknoloji / Google arama sayfasında yeni dönem /30 Aralık 2020 14:15

Google arama sayfasında yeni dönem

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, sade arayüzüyle yıllardır hizmet veren arama motoruna önemli bir güncelleme getiriyor. Gelecek güncelleme sonrası yapılan aramalarda kısa video sonuçları da görülecek ve doğrudan Instagram ile TikTok içerikleri ekrana gelecek.

SHABER3.COM


TikTok'un bugünkü popüler haline gelmesinde en önemli etken kısa süreli videolar sunması. Instagram da TikTok'un bu başarını görerek Reels özelliğini geçtiğimiz haftalarda aktif hale getirmişti. Şimdi ise Google bu yönde bir adım atmaya hazırlanıyor.

Google arama motorunun sonuç sayfasında yer alacak yeni bölüm 'Kısa Videolar' adını taşıyor ve yaptığınız aramaya bağlı olarak ilgili aramanın TikTok ve Instagram bağlantılarını da arama ekranında görebileceksiniz.

Şu an için test sürecinde olan özellik, yoğun olarak kullanılan iki platformun Google'a doğrudan gelmesini sağlayacak ve etkileşimi artıracak.
Google'da halihazırda Videolar sekmesi bulunuyor. Kısa Videolar bölümü de kısa süreli videoların yoğun olarak bulunduğu Instagram ve TikTok'u içeriyor. TikTok videosu arayan veya Instagram'a girmeden Google'da arama yapmak isteyenler için yeni güncelleme, kullanışlı bir yöntem sunacak.

Yeni güncellemenin ne zaman aktif olacağı ise henüz belli değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google arama sayfasında yeni dönem Sonraki Haber >>

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:20