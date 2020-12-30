Google arama sayfasında yeni dönem





TikTok'un bugünkü popüler haline gelmesinde en önemli etken kısa süreli videolar sunması. Instagram da TikTok'un bu başarını görerek Reels özelliğini geçtiğimiz haftalarda aktif hale getirmişti. Şimdi ise Google bu yönde bir adım atmaya hazırlanıyor.





Google arama motorunun sonuç sayfasında yer alacak yeni bölüm 'Kısa Videolar' adını taşıyor ve yaptığınız aramaya bağlı olarak ilgili aramanın TikTok ve Instagram bağlantılarını da arama ekranında görebileceksiniz.



