Samanyolu Haber /Gündem / Google, artık her aramanın tam kaydını tutmayacak /25 Haziran 2020 12:00

Google, artık her aramanın tam kaydını tutmayacak

Günümüzde en çok tercih edilen arama motoru olan Google, bundan böyle hem web izleme hem de konum geçmişinin 18 ay sonra silineceğini duyurdu.

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Gizlilik konusundaki bir dizi değişikliği hayata geçiren Google, bundan böyle yeni kullanıcılar tarafından yapılan her aramın tam kaydını tutmayacağını açıkladı.

Google CEO'su Sundar Pichai, web izleme ve konum geçmişi gibi bilgilerin 18 ay sonra otomatik olarak silineceğini belirtti. Ancak bu, Gmail ve Google Photos gibi kişisel içeriği depolamak üzerine tasarlanan servislere uygulanmayacak. Ayrıca sadece yeni hesaplar bu özellikten faydalanabilecek.

Sundar Pichai, “Ürünlerimizi tasarlarken üç önemli prensibe odaklanıyoruz: Bilgilerinizi güvende tutmak, onları sorumlu bir şekilde ele almak, kontrolü size vermek” dedi.

NBC’ye göre bu hamle yine de Google'ın insanların bilgilerini depolamasına ve bir şeyler önermesine izin verecek, ancak artık özel verilere erişimi yıllarca sürmeyecek.

Daha önce, kullanıcılar geçmişlerinin Google tarafından süresiz olarak saklanmasını istemiyorlarsa ayarları kapatmak zorunda kalıyordu. Google, hizmetleri kişiselleştirebilmek gerekçesiyle bu servislerin önemli olduğunu savunuyordu.
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