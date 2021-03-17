Google artık uykuda bile izleyecek

Akıllı ekran Nest Hub'ın 7 inçlik yeni modelini tanıtan Google'ın artık attığımız her adımdan değil bir de uykularımızdan da haberi olacak.





Teknoloji devi, yeni cihazına entegre ettiği Soli teknolojisiyle, kullanıcıların uyku düzeninden, uyku esnasındaki hareketlerine, hatta aldığı nefese kadar takip edebilecek. Bu radar teknolojisi sayesinde kullanıcının uyurken ayrı bir cihaz takması gerekmediğinden, Nest Hub'ın uyku sensörü rakiplerine göre daha avantajlı sayılıyor.





Google'ın 15 bin kişi üzerinde 110 bin gece boyunca denediği teknoloji, uyku sorunu çekenler için bir çare kapısı olabilir. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var: "Kişisel hayatın gizliliği"





Dijital Demokrasi Merkezi Genel Direktörü Jeff Chester'e göre uyku takibi özelliği Google için insanların hareketlerini paraya çevirme yöntemlerinin sadece bir uzantısı.



