Samanyolu Haber /Teknoloji / Google artık uykuda bile izleyecek /17 Mart 2021 16:54

Google artık uykuda bile izleyecek

Google'ın 2014 yılında satın aldığı Nest Hub ile insanların uykularını izleyecek

SHABER3.COM

Akıllı ekran Nest Hub'ın 7 inçlik yeni modelini tanıtan Google'ın artık attığımız her adımdan değil bir de uykularımızdan da haberi olacak.

Teknoloji devi, yeni cihazına entegre ettiği Soli teknolojisiyle, kullanıcıların uyku düzeninden, uyku esnasındaki hareketlerine, hatta aldığı nefese kadar takip edebilecek. Bu radar teknolojisi sayesinde kullanıcının uyurken ayrı bir cihaz takması gerekmediğinden, Nest Hub'ın uyku sensörü rakiplerine göre daha avantajlı sayılıyor.

Google'ın 15 bin kişi üzerinde 110 bin gece boyunca denediği teknoloji, uyku sorunu çekenler için bir çare kapısı olabilir. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var: "Kişisel hayatın gizliliği"

Dijital Demokrasi Merkezi Genel Direktörü Jeff Chester'e göre uyku takibi özelliği Google için insanların hareketlerini paraya çevirme yöntemlerinin sadece bir uzantısı.

Şirketin insan davranışlarını ve ilgi alanlarını 'izinsiz' takip ederek kişiselleştirilmiş reklam sunduğu daha önce çok kez haberlere konu olmuştu. Dolayısıyla Google'ın uyku sensörü teknolojisinde sınırları ne kadar zorlayacağı kaygıları da beraberinde getirdi.

Amerikalı şirket, özelliğin sadece kullanıcının iznine bağlı olduğu güvencesini verse de daha önce kullanıcıları izinsiz takip ettiği bilindiğinden, bu alandaki hak savunucuları Google'ın teminatına şüpheyle yaklaşıyor. Şirketin gizlilik sözleşmesini sık aralıklarla güncelleyip, ayarları çoğu kullanıcı için anlaşılması zor bir hale getirmesi de şüpheleri arttırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google artık uykuda bile izleyecek Sonraki Haber >>

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:37