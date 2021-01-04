Google çalışanları sendika kurduklarını açıkladı

Büyük Amerikan internet şirketleri arasında nadir görülen bu sendika örgütlenmesi, ABD'deki en büyük iletişim ve medya sendikası olan CWA tarafından da destekleniyor. Alphabet İşçileri Sendikası'na üye olan işçiler, CWA'nın da üyesi olacak.







Google program yöneticisi Nicki Anselmo, "Bu sendika, Google çalışanlarının yıllarca süren cesur örgütlenmesine dayanıyor" dedi.Sendika, tazminat ve çalışanların sınıflandırılması ile şirketin rol oynayacağı projeler gibi konular üzerinde çalışacağını belirtti.





Ancak duyuruda toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.