Samanyolu Haber /Teknoloji / Google çalışanları sendika kurduklarını açıkladı /04 Ocak 2021 21:00

Google çalışanları sendika kurduklarını açıkladı

Teknoloji devi Google ve çatı şirketi Alphabet'in çalışanları bir sendika kurduklarını duyurdu. BBC Türkçe’de yer alan habere göre sendika, tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlara açık olacak.

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Büyük Amerikan internet şirketleri arasında nadir görülen bu sendika örgütlenmesi, ABD'deki en büyük iletişim ve medya sendikası olan CWA tarafından da destekleniyor. Alphabet İşçileri Sendikası'na üye olan işçiler, CWA'nın da üyesi olacak.

Google program yöneticisi Nicki Anselmo, "Bu sendika, Google çalışanlarının yıllarca süren cesur örgütlenmesine dayanıyor" dedi.Sendika, tazminat ve çalışanların sınıflandırılması ile şirketin rol oynayacağı projeler gibi konular üzerinde çalışacağını belirtti.

Ancak duyuruda toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 
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