Samanyolu Haber /Dünya / Google CEO'ları Brin ve Page görevi bırakıyor /04 Aralık 2019 10:08

Google CEO'ları Brin ve Page görevi bırakıyor

Teknoloji devi Google'un kurucuları Larry Page ile Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’in icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlık görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Google’ın CEO'su Hint asıllı Sundar Pichai ise Alphabet’in başında ikilinin yerini alacak.

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Fakat bu ayrılığın temelli olmadığının altını çizen Page ve Brin, firmanın yönetim kurulunda görev almaya devam edecek.

Alphabet tarafından yapılan açıklamada, şirketin "daha temiz ve daha hesap verebilir" bir şekilde yönetilmesi için böyle bir karar alındığı ifade edildi. Yaşları henüz 46 olan kurucu ikili "artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" diye konuştu.

Yapılan açıklamada Page ve Brin’in, "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok" ifadeleri dikkat çekti.

İkili, şirketin günlük işleyişlerine karışmayan fakat yeri geldiğinde tavsiye veren birer ebeveyn gibi olacaklarını, ayrıca şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını ifade etti.

Google'ı 1998'de garajda kurular

Page ile Brin, Google'u 1998'de ABD'nin California eyaletinde bir garajda kurmuşlardı. İnternet teknolojileriyle hızla büyüyen Google, 2015'de tekrardan yapılanmaya gitmiş ve yeni kurulan Alphabet şirketi çatısı altına girmişti.

Alphabet’in başkanı Sergey Brin olurken, Larry Page de Alphabet CEO’u olmuştu. Aynı sene Sundar Pichai ise Google CEO’su olarak göreve başlamıştı.

Hindistan'da doğumlu 47 yaşındaki Pichai, ABD'de Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde mezun olmuş, ardından 2004'te Google'a katılmıştı.

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